2022-10-29 – 2022-10-30

Nivre EUR 4 Durant le weekend du 29 au 30 octobre, venez découvrir les animaux au Salon de la basse-cour et de la biodiversité au Centre des expositions à NEVERS.

Samedi 29 de 9h à 18h et dimanche 30 de 9h à 16h.

Organisé par l’Association Aviculture Nivernais Morvan.

Tarifs : 4€ et gratuit aux moins de 12 ans. https://aviculture-nievre.wixsite.com/a-n-m Rue Amiral Jacquinot Centre des expositions Nevers

