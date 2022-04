Salon de jazz, l’Ogre intact volume 2 Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

Le volume 1 nous avait enchantés, place au deuxième volume. Ce quartet exceptionnel dessine une succession de paysages instrumentaux du vingtième siècle où les frontières de styles s’effacent, laissant place à la joie intense de boire à la source d’Alban Berg ou Philippe Glass, mais aussi du jazz et des musiques traditionnelles. Et cette musique de chambre actuelle, ouverte à l’improvisation, nous mène avec beaucoup de douceur vers de nouvelles contrées musicales. Avec : Pierrick HARDY (guitare, composition) Catherine DELAUNAY (clarinette, cor de basset) Régis HUBY (violon) Claude TCHAMITCHIAN (contrebasse) Crédit photo : Christophe Raynaud de Lage [https://youtu.be/gRppEBErt2s](https://youtu.be/gRppEBErt2s)

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire

