Salon de généalogie Médiathèque Marguerite Yourcenar, 28 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 28 octobre 2021

de 19h15 à 20h15

Le jeudi 28 octobre 2021

de 10h30 à 18h

Le vendredi 29 octobre 2021

de 10h30 à 13h30

gratuit

Septième édition du Salon de généalogie grand public organisé par Archives & Culture Organisé depuis sept ans par la Mairie du 15e arrondissement et Archives & Culture, le Salon de généalogie est accueilli une nouvelle fois par la Médiathèque Marguerite Yourcenar dans son auditorium. Cet événement s’adresse autant au grand public qu’aux curieux, aux amateurs débutants ou chevronnés de la recherche généalogique. Jeudi 28 octobre :

10h30-12h : Comment utiliser Geneanet au mieux en généalogie ? (Benoît de Maigret)

12h-13h30 : RetroNews et Gallica : les recherches généalogiques en ligne dans la presse ancienne (Marie Mol, responsable du développement digital à la Bibliothèque nationale de France, et Tony Neulat, généalogiste)

13h30-15h : Utiliser les ressources des bibliothèques patrimoniales de Paris pour votre généalogie (David-Georges Picard, coordonnateur des bibliothèques patrimoniales et spécialisées)

15h-16h30 : Ancêtres parisiens : les recherches par Internet (Laurence Abensur-Hazan, généalogiste professionnelle, formatrice et auteure de nombreux manuels)

16h30-18h : Les nouvelles possibilités de recherches généalogiques via Filae (Yann Guillerm, formateur et community manager pour Filae)

pour Filae) 19h15-20h15 : Pièce de théâtre “La Voleuse de souvenirs”. Dans cette pièce de théâtre, le rôle de la généalogiste est joué par Mathilde, connue pour ses vidéos YouTube sur l’histoire et la généalogie (une tous les vendredis depuis 2016) et pour sa chronique sur France 3 Ile-de-France depuis septembre dans l’émission Vous êtes formidables, animée par Magued Rabia). L’histoire ? À partir d’un arbre de famille, Mathilde remonte le temps, de génération en génération, à partir de récits transmis oralement depuis deux siècles. Anecdotes extraordinaires, danses, surprises : la généalogie prend vie et le partage des souvenirs tout son sens. Vendredi 29 octobre :

10h30 : Retrouver un ancêtre prisonnier de guerre ou interné civil dans les archives de la Croix Rouge (Fania Khan Mohammad, archiviste)

12h-13h30 : Afrique, Algérie, Amérique, Asie, Dom-Tom : des généalogies autour du monde grâce aux Archives nationales d'outre-mer (Isabelle Dion, conservateur en chef du patrimoine, directrice des ANOM)

Sur inscription à la médiathèque, par courriel (mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr) ou par téléphone (01 45 30 71 41)
Auditorium (niveau -1)

