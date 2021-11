Lille Espace Inkermann-Châtillon Lille, Nord Salon de créateurs, artistes et artisans Espace Inkermann-Châtillon Lille Catégories d’évènement: Lille

Après un an d’existence, Le Showroom By… organise son 1er **salon de créateurs, artistes et artisans**. Ainsi, le **4 décembre 2021**, de **9h à 19h**, venez à la rencontre des membres de la communauté pour une vente exceptionnelle dans un lieu magnifique : l’espace **Inkermann Châtillon à Lille**, **5 rue Gauthier Châtillon 59000 Lille**. Une vingtaine de membres, venus de la France entière, seront présents pour vous montrer leur savoir-faire et vous exposer le talent qui leur est propre. Sur place, vous trouverez tous types de créations : **accessoires, arts de la table, bijoux, art, décoration, luminaire, maroquinerie, mobilier, mode et papeterie**. Une restauration rapide sera également mise en place, avec crêpes, gaufres et vin chaud pour plonger dans le thème de Noël ! C’est l’occasion parfaite pour trouver **LE cadeau de Noël** à offrir ou simplement pour vous faire plaisir. D’ici là vous pouvez retrouver l’ensemble de nos pépites en **boutique** au **37 rue Gabriel Péri à Marcq-en-Baroeul**, sur notre **site internet** [www.leshowroomby.com](http://www.leshowroomby.com) et sur les réseaux sociaux ! Le Showroom By… est LA bonne adresse pour les amoureux d’art et d’artisanat français, alors n’hésitez pas à partager le bon plan !

Entrée gratuite

