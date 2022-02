Salon de Créateurs & Artisanat Saint-Pierre-le-Viger, 12 mars 2022, Saint-Pierre-le-Viger.

Salon de Créateurs & Artisanat Saint-Pierre-le-Viger

2022-03-12 10:00:00 – 2022-03-13 18:00:00

Saint-Pierre-le-Viger Seine-Maritime Saint-Pierre-le-Viger

L’association Alliance et Culture vous invite à découvrir une vingtaine de créateurs et boutiques du lin et à vous initier à la peinture végétale sur lin au travers d’un atelier participatif.

allianceetculture@wanadoo.fr +33 2 35 57 25 20 https://www.festivaldulin.org/

Saint-Pierre-le-Viger

