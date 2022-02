Salon de collections militaires Saint-Rambert-d’Albon Saint-Rambert-d'Albon Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Rambert-d'Albon

Salon de collections militaires Saint-Rambert-d’Albon, 20 mars 2022, Saint-Rambert-d'Albon. Salon de collections militaires Saint-Rambert-d’Albon

2022-03-20 09:00:00 09:00:00 – 2022-03-20 17:00:00 17:00:00

Saint-Rambert-d’Albon Drôme Saint-Rambert-d’Albon Antiquités militaires, uniformes historiques, casques, arme de collection, documents, insignes, véhicules miniatures police, pompiers … Buffet, buvette et restauration sur place. +33 6 80 87 77 95 Saint-Rambert-d’Albon

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Rambert-d'Albon Autres Lieu Saint-Rambert-d'Albon Adresse Ville Saint-Rambert-d'Albon lieuville Saint-Rambert-d'Albon Departement Drôme

Saint-Rambert-d'Albon Saint-Rambert-d'Albon Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-rambert-dalbon/

Salon de collections militaires Saint-Rambert-d’Albon 2022-03-20 was last modified: by Salon de collections militaires Saint-Rambert-d’Albon Saint-Rambert-d'Albon 20 mars 2022 Drôme Saint-Rambert-d'Albon

Saint-Rambert-d'Albon Drôme