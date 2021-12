Saint-Renan Saint-Renan Finistère, Saint-Renan Salon de Bretagne des Créateurs Verriers « Le verre dans tous ses éclats » Saint-Renan Saint-Renan Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Renan Finistère «Fort du succès des précédentes éditions, Saint Renan Animations vous propose un évènement artistique exceptionnel et unique en Bretagne, mis en place dans le cadre du réseau des 100 Plus Beaux Détours de France ». Les artistes verriers de talents venus de la France entière seront réunis pour vous faire découvrir le verre dans tous ses Eclats.

