Salon Dav’in au lycée de Davayé Agro Bio Campus Davayé Davayé, dimanche 24 mars 2024.

Salon Dav’in au lycée de Davayé Agro Bio Campus Davayé Davayé Saône-et-Loire

L’association des étudiants de BTS (Everywhere Everywine) Technico-commercial et Viticulture-Œnologie organise n salon des vins DAV’IN qui consiste à déguster et vendre des vins qui rassemblent différentes appellations de 22 lycées viticoles de toute la France Alsace, Champagne, Val de Loire, Jura, Bourgogne, Côtes du Rhône, Bordelais, Sud-Ouest, ou bien encore les bières de Douai et le cidre de Normandie ainsi que d’autres gourmandises et produits de terroir.

La nouveauté ! Un repas (sur réservation par téléphone) est organisé le samedi à midi dans le lycée de Davayé. Même un menu enfant est proposé afin de participer en famille !

Alors venez nombreux ! 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 14:00:00

Agro Bio Campus Davayé 43 rue des Poncétys

Davayé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté isabelle.gatille@educagri.fr

L’événement Salon Dav’in au lycée de Davayé Davayé a été mis à jour le 2024-02-21 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès