Pour sa 119e édition, le salon d’automne, le salon historique d’art contemporain, vous donne rendez-vous du 21 au 23 octobre prochain à La Grande Halle de la Villette. Pour sa 119ème édition, le Salon d’Automne vous donne rendez-vous du 21 au 23 octobre prochain à La Grande Halle de la Villette. Soutenu par le Ministère de la Culture et doté d’une renommée internationale avec plus de 40 nationalités représentées, ce salon historique d’art contemporain a permis, depuis ses débuts en 1903, de faire émerger des figures majeures et les mouvements à l’origine des révolutions artistiques du 20ème siècle. Organisé autour d’une exposition, sur 6000 m², de plus de 1000 œuvres réunies en 20 sections artistiques, le salon propose également un programme créatif pluridisciplinaire riche entre conférences, lectures de poésie, performances musicales, films ou encore défilés de mode. 30000 visiteurs sont attendus pour ce rendez-vous majeur de l’art contemporain résolument placé sous le signe de la découverte et de l’étonnement. Un événement organisé par la Société du Salon d’Automne – 3 jours de salon – 1000 œuvres exposées d’environ 900 artistes sélectionnés – 20 sections artistiques – 40 nationalités représentées – 6000 m² de pavillon d’exposition – 160 nouveaux participants chaque année – 30000 visiteurs – 30000 artistes présentés depuis sa création Une marraine d’exception Fabienne Thibeault, auteure-compositrice-interprète Un invité d’honneur remarquable Antoine Duc, peintre surréaliste Les sections artistiques Abstraction, Architecture, Art digital, Art environnemental, Art naïf, Convergences, Dessin, Émergences, Expressionnisme – Expression libre, Figures et essais, Gravure, Livres d’artistes, Mythes et Singularité, Photographie, Riposte figurative, Sculpture, Synthèse – Émotion. En plus des expositions…un programme culturel pluridisciplinaire Conférences, lectures de poésie, performances musicales, défilés de mode, films Grande Halle de la Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://www.salon-automne.com/fr/prochain-salon

