Salon d’Automne, le salon historique de l’art contemporain Grande Halle de la Villette Paris, 18 janvier 2024, Paris.

Du jeudi 18 janvier 2024 au dimanche 21 janvier 2024 :

dimanche

de 10h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 22h00

vendredi

de 10h00 à 20h00

jeudi

de 10h00 à 19h00

.Tout public. payant

Plein : 15 euros.

Gratuit pour les – de 12 ans.

À l’occasion de sa 120e édition, le Salon d’Automne, le salon historique d’art contemporain, vous donne rendez-vous du 18 au 21 janvier 2024 à la Grande Halle de la Villette (19e).

Le Salon d’Automne va fêter ses 120 ans. Ce salon international d’art contemporain, fait par des artistes pour des artistes, existe depuis 1903 et a permis de faire émerger des figures majeures et les mouvements à l’origine des révolutions artistiques du 20e siècle en accueillant par exemple les plus grands noms de la peinture moderne comme Cézanne, Picasso en passant par l’Ecole de Paris, Dali, Zao Wou-Ki, de la sculpture, Maillol, Rodin, Camille, Claudel, Bourdelle, Duchamp-Villon, de la musique, Debussy ou Ravel, de la poésie d’Apollinaire à Aragon, etc.

1 400 œuvres

Soutenu par le Ministère de la Culture et doté d’une renommée qui dépasse nos frontières avec plus de 40 nationalités représentées, le Salon d’Automne est organisé autour d’une exposition, sur 6 000 m², de plus de 1 400 œuvres réunies en dix sections artistiques (peinture, sculpture, architecture, gravure, dessin-peinture à l’eau, photographie, art environnemental, mythes et singularité, art digital, livres d’artistes) dont neuf groupes pour la seule section peinture (abstraction, architecture, art digital, art environnemental, art naïf, dessin, émergences, expressionnisme, figures et essais, gravure, photographie, sculpture, chromatics, etc.).

Il propose également un programme créatif pluridisciplinaire riche entre conférences, lectures de poésie, ou encore performances musicales dans un même esprit de rassemblement, sans distinction entre art majeur et art mineur. 30 000 visiteurs sont attendus afin de fêter ce 120ème anniversaire.

Hommage à l’Ours blanc

A noter que cette édition-anniversaire rendra hommage au célèbre artiste-sculpteur animalier François Pompon. Le saviez-vous ? François Pompon a exposé pour la première fois au Salon d’Automne en 1922, à l’âge de 67 ans. Il a continué d’y exposer plus de 10 ans entre 1922 et 1933, année de sa mort. C’est d’ailleurs grâce à cette tribune qu’il connut enfin la célébrité tant attendue, ce qui fait de lui l’un des grands ambassadeurs de l’événement.

La 120e édition du Salon d’Automne lui rend hommage en présentant une reproduction à l’échelle réelle de son « Ours blanc » à côté d’autres de ses sculptures comme le condor ou encore l’ara, en collaboration avec le Muséum National d’Histoire Naturelle. Un prix Pompon sera également décerné par le Musée de Saulieu à un artiste sculpteur animalier exposant.

Grande Halle de la Villette 211, avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Contact : https://www.salon-automne.com/fr/ https://fr-fr.facebook.com/salondautomne/ https://fr-fr.facebook.com/salondautomne/ https://www.salon-automne.com/fr/prochain-salon

Cécile LB