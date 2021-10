La Flèche La Halle au Blé La Flèche, Sarthe Salon d’Automne La Halle au Blé La Flèche Catégories d’évènement: La Flèche

du samedi 6 novembre au dimanche 21 novembre

Le Salon d’Automne est une exposition d’art permettant la rencontre du public avec des artistes amateurs qu’ils soient peintres, sculpteurs, plasticiens ou photographes. Pour cette édition 2021, 43 artisites amateurs ont été selectionnés et 115 oeuvres, toutes catégories confondues, seront exposées. Le jury, présidé par Olivier Anicet (plasticien), et le public sont invités à voter pour chacune des disciplines : – peinture – sculpture – technique mixte – photographie Fin des votes : dimanche 21 novembre à 13h

Entrée libre

La Halle au Blé Place du Marché au Blé, 72200 La Flèche

2021-11-06T15:00:00 2021-11-06T18:00:00;2021-11-07T10:00:00 2021-11-07T13:00:00;2021-11-07T15:00:00 2021-11-07T18:00:00;2021-11-10T15:00:00 2021-11-10T18:00:00;2021-11-13T15:00:00 2021-11-13T18:00:00;2021-11-14T10:00:00 2021-11-14T13:00:00;2021-11-14T15:00:00 2021-11-14T18:00:00;2021-11-17T15:00:00 2021-11-17T18:00:00;2021-11-20T15:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T13:00:00;2021-11-21T15:00:00 2021-11-21T18:00:00

