2022-10-21 – 2022-10-23 Bourbonne-les-Bains Haute-Marne Office de Tourisme Place des Bains Bourbonne-les-Bains SALON D’AUTOMNE – Gastronomie, artisanat et bien-être les 21/22 et 23 OCT

Place des Bains et Centre Borvo (Office de Tourisme). C’est le moment de faire son marché ! Venez à la rencontre de producteurs locaux et d’artisans passionnés qui viendront vendre et parler de leurs spécialités.

De nombreuses spécialités issues du terroir haut-marnais, vosgiens… Voilà de quoi régaler ses papilles ! Les visiteurs pourront trouver des escargots, du fromage, du miel, les lentilles… et sans oubliés les artisans avec la Vannerie, la coutellerie, les bijoux et les produits bien-être… C’est un marché revisité dans une ambiance « ancienne Halle » d’un autre temps où se rencontrent, musiciens, artistes, producteurs locaux et visiteurs…

Vous retrouverez une brasserie du Bassigny dédiée à la Déesse DAMONA où gravitent nos artisans et producteurs locaux. Retrouvez-nous pour un week-end dans une ambiance conviviale ! contact@bourbonnelesbains-tourisme.fr +33 3 25 90 01 71 http://www.tourisme-bourbonne.com/ Bourbonne-les-Bains

