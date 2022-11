Salon d’automne 2022, 20 novembre 2022, .

Salon d’automne 2022



2022-11-20 – 2022-12-04

Du 20 novembre au 4 décembre 2022, le Silo U1 ouvre ses portes aux peintres de l’école du Val de Marne à l’occasion de la 59ème édition du Salon d’Automne. Découvrez une grande variété de productions artistiques, mêlant peinture et sculpture, et réalisées par près de 50 artistes amateurs et professionnels du territoire. La mise en lumière du travail des artistes Anne Valen Wigdorowicz (sculptrice) et Raphaël Zito (Peintre), invités d’honneur du salon, permettra notamment de découvrir un grand nombre de leurs oeuvres.

+33 9 72 62 37 31

