Les 2, 3 et 4 juillet, Benoit Peyrous et Marie Gourault ouvrent les portes de leur atelier situé dans la zone artisanale de Layrisse.

Pour cette 8e édition des portes-ouvertes, nous avons le plaisir d’inviter 5 autres artisans d’art à exposer à nos côtés. Vous pourrez donc découvrir le travail de :

– Coralie Barbier (bijoux et dessin)

– Murielle Canalès (céramique)

– Franck Mercky (sculpture métal)

– Veerle Van Gorp (sculpture terre)

– Romuald Clémenceau (tournage d’art sur bois)

– Benoit Peyrous (mobilier et luminaires bois-métal)

– Marie Gourault (bijoux et sculpture bronze, céramique)

Horaires : vendredi 2 juillet : 14h-19h et samedi 3 et dimanche 4 juillet : 11h-19h

Ces 3 journées conviviales consacrées à l’artisanat d’art promettent des rencontres de qualité. Vous pourrez également goûter à la joie de réaliser un objet de vos propres mains : Romuald Clémenceau proposera des mini stage d’initiation au tournage sur bois (10 euros, à partir de 16 ans). Les participants pourront repartir avec une cuillère à miel ou un photophore qu’ils auront eux-mêmes réalisé.

En cette période difficile pour les artistes, nous vous proposons donc une exposition de qualité en immersion dans un atelier d’artisan d’art !

Toutes les conditions sanitaires seront réunies pour faire de ce rendez-vous une réussite (masque obligatoire, gel hydro-alcoolique disponible, jauge).

gouraultmarie@gmail.com +33 6 47 16 39 51

