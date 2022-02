Salon d’Artisanat d’Art Larçay Larçay Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Larçay

Salon d’Artisanat d’Art Larçay, 5 mars 2022, Larçay. Salon d’Artisanat d’Art Larçay

2022-03-05 – 2022-03-05

Larçay Indre-et-Loire Larçay 25 artisans réunis : créateur de bijoux, ferronnier d’art, artiste peintre sur porcelaine, ébéniste créateur de luminaire. Cette année, Etienne BARRAULT, artisan soudeur, sera l’invité d’honneur. Spécialiste des verrières d’intérieur à Savonnières, Etienne a mis son savoir-faire au profit de l’art en réalisant des meubles de décoration alliant bois et métal. Depuis le confinement, il a également réalisé plusieurs sculptures d’animaux en acier. Nouvelle édition du salon d’Artisanat d’Art à Larçay. +33 2 47 45 86 14 https://www.ville-larcay.fr/ 25 artisans réunis : créateur de bijoux, ferronnier d’art, artiste peintre sur porcelaine, ébéniste créateur de luminaire. Cette année, Etienne BARRAULT, artisan soudeur, sera l’invité d’honneur. Spécialiste des verrières d’intérieur à Savonnières, Etienne a mis son savoir-faire au profit de l’art en réalisant des meubles de décoration alliant bois et métal. Depuis le confinement, il a également réalisé plusieurs sculptures d’animaux en acier. Ville_Larcay

Larçay

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Larçay Autres Lieu Larçay Adresse Ville Larçay lieuville Larçay Departement Indre-et-Loire

Larçay Larçay Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/larcay/

Salon d’Artisanat d’Art Larçay 2022-03-05 was last modified: by Salon d’Artisanat d’Art Larçay Larçay 5 mars 2022 Indre-et-Loire Larçay

Larçay Indre-et-Loire