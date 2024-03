Salon d’art Maurep’Art Espace Albert Camus Maurepas, samedi 16 mars 2024.

Salon d’art Maurep’Art Un salon d’art amateur pluridisciplinaire 16 – 29 mars Espace Albert Camus Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-29T14:00:00+01:00 – 2024-03-29T20:00:00+01:00

Le salon d’art 2024, le Maurep’Art fête ses 40 ans !

Invité d’honneur Christophe Leray

Christophe Leray est scénographe et comédien. Depuis dix ans, avec Didascalies, il s’engage auprès d’institutions muséales et patrimoniales de premier plan : châteaux de Fontainebleau, de Breteuil, de Rambouillet, de Champs-sur-Marne, de Maison-Laffitte, de Maintenon, le musée Fournaise, le logis de la Chabotterie, etc. Il crée, développe, coordonne et anime des projets de médiation atypiques qui s’appuient sur les arts vivants pour favoriser la rencontre entre les publics, les oeuvres et le patrimoine. Son expérience théâtrale de 23 ans en tant que comédien, assistant et metteur en scène lui permet de développer une vision pluridisciplinaire originale, exigeante et polyvalente.

Dates à retenir :

Vernissage : vendredi 15 mars 2024 à 18h

Ouverture du salon : du samedi 16 mars au vendredi 29 mars 2024 de 14h à 18h

Clôture et remise des prix : vendredi 29 mars 2024 à 18h30

Espace Albert Camus 4 Rue De La Beauce 78310 Maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France 01 30 66 55 10 https://www.facebook.com/espacealbertcamusmaurepas

