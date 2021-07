Salon d’art Lamballe-Armor, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Lamballe-Armor.

Salon d’art 2021-07-02 – 2021-07-22

Lamballe-Armor Côtes d’Armor

Art Indigo est une association d’artistes créée il y a 25 ans sur la commune d’Etables sur Mer, qui organise notamment des expositions et Salons d’Arts forains, dont celui prévu du 2 au 22 juillet 2021 à la salle des fêtes de Planguenoual. Art Indigo participe avec ce Salon aux « Estivales de Lamballe-Armor proposées par la Ville de Lamballe-Armor et ses partenaires, dans le cadre de la saison estivale 2021 » Ce sont 35 peintres, sculpteurs, et quelques artisans d’art qui présenteront leurs créations au public avec grande variété de styles et diversité de talents. Ces artistes participants exposent régulièrement dans des lieux très porteurs et produisent des œuvres de qualité.

dernière mise à jour : 2021-06-16 par