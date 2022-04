SALON D’ART DE L’ACAP Pornic, 19 avril 2022, Pornic.

SALON D’ART DE L’ACAP Rue Foch Chapelle de l’Hôpital Pornic

2022-04-19 – 2022-04-19 Rue Foch Chapelle de l’Hôpital

Pornic Loire-Atlantique

Peintres, et sculpteurs sélectionnés pour leur parcours, leur sensibilité et la qualité de leur travail, vous présenteront leurs œuvres. Les amateurs collectionneurs ou non, pourront peut-être y trouver des raisons de s’impliquer dans l’art et nous espérons seront comblés en matière de diversité et de qualité.

Site internet de l’ACAP

1er salon d’Art de l’ACAP: plusieurs artistes exposent ensemble! Lydie Allaire, Annick Couëdel, Isatice, Anny Perrin, Jean-Michel Vandercamere, Bruno Guiard, Patrice Guéry.



bivan.33@gmail.com

