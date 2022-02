Salon d’art Art’titudes Salle des fêtes de Flourens Flourens Catégories d’évènement: Flourens

du vendredi 25 mars au dimanche 27 mars

Cette année, Annie Becco (peinture) et Farid Achezegag (sculpture) sont les invités d’honneur. Une conférence « l’art et la science », un atelier pour les enfants, un spectacle «peinture en concert» viendront animer ce week-end dédié à l’art.

Entrée libre

50 artistes sculpteurs, peintres et photographes se retrouveront pour la 5éme année dans la salle des fêtes de Flourens du 25 au 27 mars 2022.

