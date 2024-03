Salon CSE Parc des Expositions Marseille, jeudi 21 mars 2024.

Salon CSE Parc des Expositions Marseille Bouches-du-Rhône

Complémentaires, les salons des CSE sont faits pour répondre à l’ensemble des besoins des représentants du personnel.Professionnels

Les rendez-vous des acteurs des CSE présentent, sur une journée, l’offre CSE locale et un cycle de conférences pour maîtriser les basiques d’un mandat.



Les salons des acteurs des CSE , deux jours pour découvrir l’offre régionale, un cycle de conférences complet pour décrypter l’actualité et se former sur ses missions d’élus.



Pour gagner du temps, téléchargez et imprimez votre badge d’accès c’est facile, rapide et gratuit ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 09:00:00

fin : 2024-03-22 17:00:00

Parc des Expositions 2 bd Rabatau

Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Salon CSE Marseille a été mis à jour le 2024-03-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille