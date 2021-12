Metz Metz Metz, Moselle SALON CREATIVA Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

SALON CREATIVA Metz, 24 février 2022, Metz. SALON CREATIVA Rue de la Grange aux Bois Parc des Expositions de Metz Métropole Metz

2022-02-24 10:00:00 10:00:00 – 2022-02-27 18:00:00 18:00:00 Rue de la Grange aux Bois Parc des Expositions de Metz Métropole

Metz Moselle Metz 8 EUR Creativa Metz : le salon entièrement dédié aux loisirs créatifs

Une invitation à la détente et au plaisir de faire dans un hall entièrement redessiné : des espaces repos plus nombreux, un secteur « art du fil » mieux défini… et bien d’autres surprises ! Véritable voyage dans le monde des activités manuelles, ce salon propose un éventail de boutiques pour faire le plein de matériels, des expositions réalisées par des professionnels et des ateliers d’initiation et de perfectionnement pour aborder différentes techniques de loisirs créatifs. Creativa Metz est le salon de référence des loisirs créatifs de l’Est de la France ! 150 exposants

Conseils, nouveautés, matériels et divers ateliers d’initiation autour de l’art du fil, des activités manuelles, du home déco, des astuces brico, des idées gourmandes et festives ! Parking Gratuit +33 3 87 55 66 00 http://metz.creativa.eu/ Jeanne Gerard

Rue de la Grange aux Bois Parc des Expositions de Metz Métropole Metz

dernière mise à jour : 2021-12-09 par AGENCE INSPIRE METZ

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Metz Adresse Rue de la Grange aux Bois Parc des Expositions de Metz Métropole Ville Metz lieuville Rue de la Grange aux Bois Parc des Expositions de Metz Métropole Metz