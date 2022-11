SALON CREATEURS ET ARTISANS D’ART DE TOULOUSE Aussonne Aussonne Catégories d’évènement: Aussonne

Haute-Garonne Aussonne Au Salon Créateurs & Artisans d’Art de Toulouse, venez à la rencontre d’artistes pour découvrir la grande richesse du patrimoine artisanal français. Les artisans présentant leur savoir-faire traditionnel sont sélectionnés par un comité d’artisans experts. Vous aurez le plaisir de partager la passion des métiers d’arts avec les plus grands artisans ébénistes, tapissiers, doreurs, couteliers, sculpteurs, céramistes, potiers, peintres, verriers, bijoutiers, maroquiniers, lunettiers, créateurs de vêtements hommes, femmes et enfants… Cela sera l’occasion d’apprécier des « pièces uniques » variées et d’admirer la « fabrication prestigieuse » tout juste sortie des ateliers artisanaux. À l’approche des fêtes de fin d’année, venez vous inspirer et choisir vos cadeaux parmi, l’art de la table, les couteaux, les sculptures , les compositions, les tableaux, les luminaires, le mobilier, les objets décoratifs, les jeux, les bijoux, les accessoires, les sacs, les chaussures, les vêtements de créateurs… Le rendez-vous de la créativité artisanale à la française !

Venez à la rencontre des métiers d’Art, des savoir-faire traditionnels et des jeunes créateurs. MEETT Concorde Avenue Aussonne

