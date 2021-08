Aussonne Aussonne Aussonne, Haute-Garonne SALON CREATEURS ET ARTISANS D’ART DE TOULOUSE Aussonne Aussonne Catégories d’évènement: Aussonne

Haute-Garonne

SALON CREATEURS ET ARTISANS D'ART DE TOULOUSE 2021-12-08 – 2021-12-12 MEETT Concorde Avenue

Aussonne Haute-Garonne Aussonne EUR Au Salon Créateurs & Artisans d’Art de Toulouse, venez à la rencontre d’artistes pour découvrir la grande richesse du patrimoine artisanal français. L’occasion unique d’apprécier tout un monde de créations originales sélectionnées par un comité d’artisans, experts dans leurs domaines. Le bois, la terre, la pierre, le verre, la résine, la peinture, le papier, les métaux… autant de matières et matériaux qui seront présentés sur 7000 m² d’exposition. Vous découvrirez des pièces uniques façonnées dans la plus grande des traditions ou issues de connaissances récentes au sein d’univers très variés : mode, accessoires, poterie, bijoux, jouets et créations pour enfants, objets de décoration, arts de la table, sculptures, mobilier… L’occasion de trouver la perle rare à quelques jours des fêtes de fin d’année. NOUVEAU PôLE Réanim’ Art d’objets: Le Salon souhaite mettre en avant les nombreuses initiatives

Aussonne MEETT Concorde Avenue