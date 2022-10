SALON COUSU DE FIL ROUGE Thaon-les-Vosges Thaon-les-Vosges Catégories d’évènement: Thaon-Les-Vosges

Vosges Thaon-les-Vosges Cousu de Fil Rouge : le salon des métiers d’art Textile et Mode Dans un lieu exceptionnel, La Rotonde à Thaon-les-Vosges, bâtiment art déco aux allures de grand magasin parisien, le salon Cousu de Fil Rouge réunit une soixantaine d’artisans d’art des domaines textile et mode venant de toute la France et d’autre pays frontaliers du Grand Est, dans une scénographie originale. Accessoires, chaussures, sacs, foulards, étoles, bijoux, design textile, création de mode enfants, femmes, hommes, décoration… l’événement décline le textile et la mode sous toutes les formes. Il associe métiers d’art et art textile. Il s’ouvre à la création textile la plus pointue, avec un espace Cabinet de Curiosité créé à partir de 2019. chambre.metiers@cma-vosges.fr +33 3 29 69 55 55 https://cma-vosges.fr/contact-2/ THEATRE DE LA ROTONDE Avenue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges

