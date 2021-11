Capavenir Vosges Capavenir Vosges Capavenir Vosges, Vosges SALON COUSU DE FIL ROUGE -CREATION TEXTILE & MODE Capavenir Vosges Capavenir Vosges Catégories d’évènement: Capavenir Vosges

Vosges

SALON COUSU DE FIL ROUGE -CREATION TEXTILE & MODE Capavenir Vosges, 26 novembre 2021, Capavenir Vosges. SALON COUSU DE FIL ROUGE -CREATION TEXTILE & MODE THEATRE DE LA ROTONDE Avenue Pierre de Coubertin Capavenir Vosges

2021-11-26 – 2021-11-28 THEATRE DE LA ROTONDE Avenue Pierre de Coubertin

Capavenir Vosges Vosges Capavenir Vosges Découvrez dès à présent notre événement Métiers d’art! Plus d’informations sur www.cma-vosges.fr Accueil CMA VOSGES

THEATRE DE LA ROTONDE Avenue Pierre de Coubertin Capavenir Vosges

dernière mise à jour : 2021-11-03 par

Détails Catégories d’évènement: Capavenir Vosges, Vosges Autres Lieu Capavenir Vosges Adresse THEATRE DE LA ROTONDE Avenue Pierre de Coubertin Ville Capavenir Vosges lieuville THEATRE DE LA ROTONDE Avenue Pierre de Coubertin Capavenir Vosges