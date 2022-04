Salon Côté Loisirs – sorties “découverte” voile 2h avec “Spi en Tête”

Salon Côté Loisirs – sorties “découverte” voile 2h avec “Spi en Tête”, 30 avril 2022, . Salon Côté Loisirs – sorties “découverte” voile 2h avec “Spi en Tête”

2022-04-30 – 2022-04-30 Les sorties de 2h sont destinées à des personnes qui souhaitent découvrir la voile. (Adultes et enfants à partir de 5 ans obligatoirement accompagnés). En fonction des conditions météorologiques, il est possible que Spi en tête décide le report ou l'annulation de la découverte. Être chaussé en baskets. Pas de nu-pieds ou de talons. Prévoir petit sac avec bouteille d'eau, crème solaire si besoin. Spi en Tête dernière mise à jour : 2022-03-22 par

