Salon Côté Loisirs – Sortie “chaloupe” 45mn avec “la voile du CMHT”

2022-04-29 – 2022-04-29 Dans la Baie de Txingudi, la Voile du CMHT propose des sorties de 45 minutes en chaloupe en bois, reconstitution d’annexe des vaisseaux de Christophe Colomb. Il est équipé d’une voile Latine et l’intégralité de l’accastillage en bois. Naviguer sur ce bateau est un vrai voyage dans l’histoire du nautisme. Les sorties en chaloupe nécessitent de savoir nager. Une décharge / autorisation parentale devra être fournie à la remise du bon d’échange au prestataire.

Attention, les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte.

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

