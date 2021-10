Wattrelos Salle Roger Salangro Nord, Wattrelos Salon Commercial de Wattrelos Salle Roger Salangro Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

Salon Commercial de Wattrelos Salle Roger Salangro, 29 octobre 2021, Wattrelos. Salon Commercial de Wattrelos

du vendredi 29 octobre au lundi 1 novembre à Salle Roger Salangro

Une soixantaine de stands vous attendent au Salon du Commerce de la Toussaint, qui nous revient après un an d’absence en raison de l’épidémie de Covid-19. Vous y retrouverez vos fidèles exposants, mais aussi pas mal de nouveautés ! Pour vous restaurer : deux food-trucks sur le parking, avec possibilité de consommer son plat à la mezzanine de la salle Salengro (pôle buvette). Une tombola permettra de gagner un chèque voyage de 500 € : bulletin à compléter sur l’invitation (à l’accueil de la mairie, ou téléchargeable ci-dessous) à déposer dans l’urne prévue au salon. Horaires Sur invitation à retirer à l’Office de Tourisme de Wattrelos Du 29 octobre au 1er novembre de 10 h à 19 h (sauf vendredi : 14 h à 19 h) salle Roger-Salengro, rue Basly. Pass sanitaire demandé.

gratuit

Le rendez-vous annuel commerçant de Wattrelos Salle Roger Salangro 2 rue Emile Basly, 59150 Wattrelos Wattrelos Centre-Ville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T19:00:00;2021-10-30T11:00:00 2021-10-30T19:00:00;2021-10-31T11:00:00 2021-10-31T19:00:00;2021-11-01T11:00:00 2021-11-01T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Salle Roger Salangro Adresse 2 rue Emile Basly, 59150 Wattrelos Ville Wattrelos lieuville Salle Roger Salangro Wattrelos