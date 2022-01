Salon Chocolat et Gourmandise Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Salon Chocolat et Gourmandise Palais des Congrès d'Arles Avenue 1ère Division Française Arles

2021-12-03 – 2021-12-05

Stands, démonstrations de chefs, séances de dédicaces, ateliers, animations enfants, dégustations ; tous les ingrédients sucrés & salés sont réunis pour que vous passiez un agréable moment. Le Salon Chocolat et Gourmandise vous réserve un programme des plus festifs pour sa nouvelle édition du 3 au 5 décembre 2021 au Palais des Congrès d'Arles. Cette année, c'est Mercotte qui vous donne rendez-vous ! palais.congres@arles.cci.fr +33 4 90 99 08 21 http://www.congres-arles.com/

