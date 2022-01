SALON CHEVAL EXPO Vandœuvre-lès-Nancy, 28 janvier 2022, Vandœuvre-lès-Nancy.

SALON CHEVAL EXPO Rue Catherine Opalinska Parc des Expositions Vandœuvre-lès-Nancy

2022-01-28 08:30:00 – 2022-01-28 19:00:00 Rue Catherine Opalinska Parc des Expositions

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Grand Est France

10 EUR Tout public

Adultes

Le salon Cheval Expo remonte en selle pour une deuxième édition du 28 au 30 Janvier 2022 au Parc des expositions de Nancy. La première édition a marqué les esprits en offrant aux visiteurs un salon Grand Public, de proximité et dédié à l’univers du cheval dans toutes ses dimensions. Pendant 3 jours, ce sont près de 100 exposants qui sont attendus et plus de 15 000 visiteurs.

Venus pour échanger, s’informer, partager des temps forts et faire des achats, les pratiquants, passionnés d’équitation, simples curieux, professionnels ou amateurs, se rencontrent au sein d’un univers entièrement consacré au cheval. Au programme de cette année : une offre globale pour tous les secteurs et pour tous les publics.

Un programme d’animations riche et varié avec des spectacles, des présentations d’élevage et des animations équestres. Côté sport équestre, de la compétition avec du CSO (concours de sauts d’obstacles) et un concours poneys. Pour les plus petits, baptême de poneys, découverte de nombreuses races dans un espace réservé.

infos.chevalexpo@gmail.com +33 3 83 21 54 19 https://www.chevalexpo-nancy.fr/

cheval expo

