2022-07-30 – 2022-07-31

2022-07-30 – 2022-07-31
Saint-Honoré-les-Bains Nièvre St Honoré-les-Bains est la fête de la chasse en Bourgogne. Durant le week-end, village d'exposants, concours de trompes de chasse et animations sont au rendez-vous.

