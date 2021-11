Reims Reims Marne, Reims Salon champenois du véhicule de collection Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Salon champenois du véhicule de collection Reims, 12 mars 2022, Reims. Salon champenois du véhicule de collection Site Henri-Farman Parc des Expositions Reims

2022-03-12 – 2022-03-12 Site Henri-Farman Parc des Expositions

Reims Marne Manifestation rassemblant sur deux jours plus de 30 000 visiteurs venus de toute l’Europe, une bourse d’échanges de pièces détachées, de miniatures et de documentation de professionnels et particuliers, avec plus de 130 associations et des spécialistes dans tous les domaines au service des collectionneurs… L’association « Romo-Passion Automobiles» présentera cette année un plateau exceptionnel de voitures de sport et de course de la marque Matra, avec la présence de personnalités liées à cette marque historique. 2cegirard@orange.fr https://www.2ce-salons-reims.com/ Site Henri-Farman Parc des Expositions Reims

