SALON “CÉRAMIQUE UKRAINIENNE ET ECO-ARTISANAT DECORATIF» Centre culturel d’Ukraine en France, 9 septembre 2021, Paris.

SALON “CÉRAMIQUE UKRAINIENNE ET ECO-ARTISANAT DECORATIF»

du jeudi 9 septembre au vendredi 17 septembre à Centre culturel d’Ukraine en France

A la première Paris Design Week post-Covid, le projet ukrainien présente des produits créatifs qui ont pour idéologie le respect de l’environnement, la durabilité, des éléments faits à la main et fabriqués à partir de matériaux naturels ou écologiques innovants. L’exposition démontre le mieux l’évolution et la pertinence des arts et techniques artisanaux traditionnels dans le design d’objets et la décoration modernes. Les idées actuelles des designers ukrainiens et la pensée écologique se développent à partir des techniques et matériaux aussi anciens que la terre. La vaisselle décorative en mycélium, de nouvelles formes et significations de la céramique traditionnelle, les meubles décorés de champignons ligneux et incrustés de paille ; la sculpture sur bois traditionnelle dans des lampes modernes ; les tapis de créateurs artisanaux et les accessoires de mode repensés. Et en plus un projet-installation spécial dans l’ancienne technique de coupe du papier “vytynanka”: certains panneaux sont fabriqués en papier recyclé à partir de feuilles mortes. PARTICIPANTS Ruda Studio, Ceramika Design, Panoptikum Collections, Len carpets, Gushka, Ukimnati, Mapico, GORN ceramics, GOMINGIR, GUTCULIYA.TINI, Polina Moroz, Yova Yager + S. Lab – YY MYCO COLLECTION, Mudu Design, Anna Prysiuda, WOOD MOOD, VYTYNANKA. EXPERTS DU PROJET Décorateur et designer français Fabrice Ausset (Studio Fabrice Ausset) and décoratrice ukrainianne Alexandrine Lukach (Intemporary Design Studio). Le projet est réalisé avec le soutien de l’ Ambassade d’Ukraine en France

Entrée libre

9-17 Septembre dans le cadre de Paris Design Week 2021. Grand vernissage — 9 Septembre à 19h. Deux master-classes de Daria Alyoshkina – 11 Septembre à 12h et 14h

Centre culturel d’Ukraine en France 22 avenue de Messine, 75008, Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-09T11:00:00 2021-09-09T21:00:00;2021-09-10T11:00:00 2021-09-10T19:30:00;2021-09-11T11:00:00 2021-09-11T19:30:00;2021-09-12T11:00:00 2021-09-12T19:30:00;2021-09-13T11:00:00 2021-09-13T19:30:00;2021-09-14T11:00:00 2021-09-14T19:30:00;2021-09-15T11:00:00 2021-09-15T19:30:00;2021-09-16T11:00:00 2021-09-16T19:30:00;2021-09-17T11:00:00 2021-09-17T19:30:00