SALON CARAMANGA Route de Cambiac Caraman, samedi 2 mars 2024.

SALON CARAMANGA Route de Cambiac Caraman Haute-Garonne

Le salon Caramanga créé en 2016 est un salon manga, BD, comics, science-fiction et jeux vidéo. C’est le 1er salon du genre dans le Lauragais !

Ce salon dédié à la culture « geek » allie de nombreux domaines durant tout un week-end autour des thèmes du manga, des jeux vidéo et de la science-fiction :

– L’art visuel et le cinéma, avec la venue de « comédiens de doublage » et l’organisation de jeux vidéo ;

– La littérature, la bande dessinée, avec la présence d’auteurs et de dessinateurs et un concours de dessin ;

– Les arts graphiques, avec des démonstrations sur scène de danses (K-Pop, J-Pop et Hip-Hop) ;

– Les arts créatifs, avec des ateliers d’origami, des confections et présentation de costumes et l’organisation d’un concours de « Cosplay ».

Pour notre 9ème édition les 02 et 03 mars, nous recevrons Chantal Baroin, Comédienne de doublage. Elle est notamment la voix française d’Erza Scarlett dans Fairy tail, de l’infirmière dans GTO, de Camila dans SpyxFamily, de Fuu dans Samouraï champloo mais aussi de Bo Katan dans The Mandalorian, d’Angela dans Bones, de Yara Greyjoy dans Game of thrones, et…

Sur place vous retrouverez des stands de Professionnels, des Associations, des Particuliers, des Auteurs, des Artistes…

Animations proposées au public réalité virtuelle, jeux vidéos en libre accès, concours de dessin, défilé cosplay et concours de cosplay, tournois de jeux vidéos, démonstration d’Aïkido, démonstration de danses K-Pop et J-Pop (plusieurs groupes)…

Tombola, buvette et vente de gaufres au profit de l’association Caramanga ; traiteur japonais Maki-Dong et Food-truck Ambiance Pizza 31 pour se restaurer sur place.

L’entrée est GRATUITE pour Tous.

Une belle idée de sortie en famille !

Horaires de 10h00 à 19h00 le samedi et de 10h00 à 18h00 le dimanche au Centre Culturel St Exupéry à Caraman. .

Route de Cambiac CENTRE CULTUREL ANTOINE DE ST EXUPÉRY

Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie saloncaramanga@gmail.com

