Salon bulle bien être famille et animaux Barrou, dimanche 17 mars 2024.

Salon bulle bien être famille et animaux Barrou Indre-et-Loire

1er salon bien être à Barrou, destiné aux adultes, enfants et aux animaux. Des praticiens avec des techniques variées (énergétique, naturopathie, sonothérapie, chromothérapie, lithothérapie…), des artisans vous accueillerons et viendront présenter leurs pratiques sur leurs stands, au cours de conférences gratuites, d’ateliers, de soins individuels…à la fois en intérieur à la salle des fêtes et en extérieur. Buvette et restauration sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

Place des Tilleuls

Barrou 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire haflingera@hotmail.com

