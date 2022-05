Salon Breakfit Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Salon Breakfit Tarbes, 14 mai 2022, Tarbes. Salon Breakfit TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes

2022-05-14 – 2022-05-15 TARBES Bd du Président Kennedy

Tarbes Hautes-Pyrénées Bienvenue au Salon de la forme par excellence !

Un week-end qui se développe autour de plusieurs univers incontournables : le fitness, la santé, la nutrition, le bien-être, le running-trail… Au programme : – les Break-Out Throwdown (compétitions de crossfit)

– les cours fitness et bien-être

– les influenceurs

– le Tarbes Urban Trail 1ère édition

– le Championnat de France Strongman

– les cours Cross training

– un village exposants

– et plus encore… > Plus d’infos sur le site internet + page facebook TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes

