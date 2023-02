Salon Bio & Co parc des expositions Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs

Salon Bio & Co parc des expositions, 31 mars 2023, Besançon . Salon Bio & Co Micropolis parc des expositions Besançon Doubs parc des expositions Micropolis

2023-03-31 – 2023-03-31

parc des expositions Micropolis

Besançon

Doubs 0 0 EUR Cultivez votre écologie ! Le salon Bio&Co revient à Besançon ! Le parc des expos Micropolis de Besançon accueillera le Salon Bio&Co les vendredi 31 mars et samedi 1er avril de 10h à 19h, ainsi que le dimanche 2 avril 2023 de 10h à 18h. Fort de ses 11.000 visiteurs lors de sa dernière édition, le salon Bio&Co de Besançon s’inscrit comme le rendez-vous incontournable du Bio en Franche-Comté.

L’offre grandissant, le consommateur a plus que jamais a besoin de s’y retrouver. Le salon Bio&Co est devenu en quelque sorte une boussole, un lieu idéal pour s’informer en rencontrant les producteurs et les artisans du bio, tous spécialistes dans leurs domaines, venus de toute la France et au delà, afin de trouver des réponses à toutes sortes d’interrogations concernant l’alimentation, la santé, l’écologie… Le visiteur aura la possibilité de suivre 10 animations et de s’informer avec un choix de 40 conférences, dans 3 salles durant les 3 jours…. Sans compter 2 restaurants végétariens et deux kiosques à café, thés et bières… bio bien entendu. Infos sur : https://www.salonbioeco.com/besancon https://www.salonbioeco.com/besancon parc des expositions Micropolis Besançon

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Besançon Adresse Besançon Doubs parc des expositions Micropolis Ville Besançon lieuville parc des expositions Micropolis Besançon Departement Doubs

Besançon Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon /

Salon Bio & Co parc des expositions 2023-03-31 was last modified: by Salon Bio & Co parc des expositions Besançon 31 mars 2023 Doubs Micropolis parc des expositions Besançon Doubs parc des expositions Besançon

Besançon Doubs