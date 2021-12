Metz Metz Metz, Moselle SALON BIO & CO Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Metz Moselle 5 EUR Cultivez votre écologie ! Le parc des expos de Metz accueillera la 8ème édition du Salon Bio&Co Fort de ses 150 exposants et 7.500 visiteurs, le salon Bio&Co de Metz s’inscrit comme le rendez-vous incontournable de l’agriculture en Moselle. L’offre grandissante, le consommateur a plus que jamais a besoin de s’y retrouver. Le salon Bio&Co constitue le moment idéal pour s’informer en rencontrant les producteurs et les artisans du bio, tous spécialistes dans leurs domaines, venus de toute la France et au delà. Le visiteur aura la possibilité de suivre 10 animations et plus de 80 conférences, ateliers et projections dans 4 salles sur 3 jours afin de trouver des réponses à leurs interrogations concernant l’alimentation, la santé, l’écologie… +33 3 87 55 66 09 https://www.salonbioeco.com/metz/invitation Metz Expo Evènements

