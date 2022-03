Salon Bio & Co Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Salon Bio & Co Besançon, 1 avril 2022, Besançon. Salon Bio & Co parc des expositions Micropolis Besançon

2022-04-01 – 2022-04-02 parc des expositions Micropolis

Besançon Doubs Cultivez votre écologie ! Le Parc des Expositions Micropolis, boulevard de l’Ouest à Besançon (25000), accueillera du vendredi 1er au dimanche 3 avril 2022, la treizième édition du salon Bio & Co.

• Exposants régionaux et nationaux

• Animations (jeux d’enfants, ateliers meubles en carton, osier…)

• Conférences (santé, habitat sain, écologie…)

