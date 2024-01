Salon Bio & Co à Besançon Micropolis Besançon, vendredi 12 avril 2024.

Salon Bio & Co à Besançon Micropolis Besançon Doubs

Le Parc des Expositions Micropolis, accueillera du vendredi 12 au dimanche 14 avril 2024, la dix-septième édition du salon Bio & Co.

• Exposants régionaux et nationaux

• Conférences (alimentation, santé, développement personnel, habitat sain, écologie…)

• Animations (atelier enfants et adultes, séances de thérapies alternatives, exposition dessins, démonstrations de matériel de cuisine, dégustations de vins…)

• Coin Allaitement

• Restaurants et buvette

Invitations téléchargeables sur https://www.salonbioeco.com/besancon/invitation

Infos sur https://www.salonbioeco.com/besancon EUR.

Micropolis 3 boulevard Ouest

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté bio-and-co7@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 10:00:00

fin : 2024-04-13 19:00:00



