Salon Bio & Alternatif Outines, 24 octobre 2021, Outines. Salon Bio & Alternatif 2021-10-24 10:00:00 – 2021-10-24 18:00:00 le champ branlant Der Nature- Ferme des grands Parts

Produits Bio, animations, artisanat, alternatives, bien-être.

Restauration BIO sur place. -A 15 h : Conférence “La Biodiversité sur les fermes bio” par la LPO ET Bio Grand Est De 10h à 18h: Produits Bio, animations, artisanat, alternatives, bien-être.

Restauration BIO sur place.

A 15 h : Conférence "La Biodiversité sur les fermes bio" par la LPO ET Bio Grand Est

