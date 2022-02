SALON BIERES EN FETE Dugny-sur-Meuse, 19 mars 2022, Dugny-sur-Meuse.

2022-03-19 10:00:00 – 2022-03-19 19:00:00

Dugny-sur-Meuse Meuse Dugny-sur-Meuse

5 EUR

L’association ” Bière, culture et passion” organise la 14° édition du Salon BIÈRES EN FÊTE aura lieu les 19 et 20 Mars 2022 à la salle des fêtes de DUGNY-SUR-MEUSE.

15 brasseries artisanales seront présentes soit plus de 60 bières différentes à découvrir et à déguster.

3 Meusiennes :

Brasserie de NETTANCOURT,

Brasserie LA DUNOISE,

Brasserie DE LA SAULX ;

3 de Meurthe et Moselle :

Brasserie OKABEER,

Brasserie ZYTHOMANIACS,

Brasserie LA CHAOUETTE ;

2 de BELGIQUE :

Brasserie VAL DIEU,

Brasserie STE HELENE ;

1 de MOSELLE :

Brasserie LA BIERE DE METZ ;

1 des VOSGES :

Brasserie LA FOUILLOTTE ;

1 de l’OISE :

Brasserie ST RIEUL ;

1 de l’AISNE :

Brasserie des 3 LOUPS ;

2 de HAUTE MARNE :

Brasserie de VAUCLAIR – LA CHOUE,

Brasserie du DER ;

1 du BAS RHIN :

Brasserie BLESSING.

Inauguration : samedi 19 mars à 10h30.

Ouverture au public : samedi 19 mars à 11h30 semi-nocturne jusqu’à 22h30 et dimanche 20 mars de 10h à 19 h.

Conférences : samedi à 16h et dimanche à 15 h sur le thème “Les bières et fromages de Franche-Comté”.

Entrée : 5€ avec 1 verre à dégustation offert.

Passe vaccinal obligatoire pour accéder au salon.

bcp.dugny55@gmail.com

BCP

Dugny-sur-Meuse

