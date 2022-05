Salon Bière et Gastronomie Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Salon Bière et Gastronomie Dijon, 4 juin 2022, Dijon. Salon Bière et Gastronomie Parc des Expositions de Dijon 3 Boulevard de Champagne Dijon

2022-06-04 – 2022-06-06 Parc des Expositions de Dijon 3 Boulevard de Champagne

Dijon Côte-d’Or Bière & Gastronomie vous donne rendez-vous du 4 au 6 juin 2022 au Parc des Expositions de Dijon. Un évènement qui vous fera découvrir la bière & la gastronomie sous tous leurs aspects ! contact@dijon-congrexpo.com +33 3 80 77 39 00 Bière & Gastronomie vous donne rendez-vous du 4 au 6 juin 2022 au Parc des Expositions de Dijon. Un évènement qui vous fera découvrir la bière & la gastronomie sous tous leurs aspects ! Parc des Expositions de Dijon 3 Boulevard de Champagne Dijon

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Parc des Expositions de Dijon 3 Boulevard de Champagne Ville Dijon lieuville Parc des Expositions de Dijon 3 Boulevard de Champagne Dijon Departement Côte-d’Or

Dijon Dijon Côte-d’Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

Salon Bière et Gastronomie Dijon 2022-06-04 was last modified: by Salon Bière et Gastronomie Dijon Dijon 4 juin 2022 Côte-d'Or Dijon

Dijon Côte-d’Or