Salon bien-être#2 du Circonflexe Nogent-le-Rotrou, dimanche 14 avril 2024.

Salon bien-être#2 du Circonflexe Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

SALON BIEN-ÊTRE

2e édition de ce salon organisé par le café associatif le Circonflexe. Venez rencontrer les praticiens du coin et prenez soin de votre corps et de votre esprit.

Food Truck & boissons sur place

Dimanche 14 avril I 10h-18h I Salle Simone Signoret

Gratuit I Entrée libre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

15 Avenue de la République

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

