Salon bien être ” Santé-Forme-Beauté et Plus ” Salle Alain Parisot Vesoul Vesoul Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Vesoul

Salon bien être ” Santé-Forme-Beauté et Plus ” Salle Alain Parisot, 11 mars 2023, Vesoul Vesoul. Salon bien être ” Santé-Forme-Beauté et Plus ” 27 Place Pierre Renet Salle Alain Parisot Vesoul Haute-Saone Salle Alain Parisot 27 Place Pierre Renet

2023-03-11 – 2023-03-12

Salle Alain Parisot 27 Place Pierre Renet

Vesoul

Haute-Saone Vesoul Le salon qui permettra de découvrir les différents aspects du bien être, tels que les thérapies alternatives, la connaissance de soi, le développement personnel, les pierres-minéraux-cristaux-bijoux, le matériel de confort et de bien être, les compléments alimentaires, l’art et l’artisanat, les cosmétiques et la musique Zen. Au menu bien être, des conférences qui présenteront les différentes thématiques de ce salon, des concerts de Handpan avec DJOHN, percussionniste, des cadeaux à gagner, un bar et une petite restauration. https://rts-group-international.blogspot.com/p/salon-sante-forme-beaute-au-naturel-et.html Salle Alain Parisot 27 Place Pierre Renet Vesoul

dernière mise à jour : 2023-02-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Saône, Vesoul Autres Lieu Vesoul Adresse Vesoul Haute-Saone Salle Alain Parisot 27 Place Pierre Renet Ville Vesoul Vesoul lieuville Salle Alain Parisot 27 Place Pierre Renet Vesoul Departement Haute-Saone

Vesoul Vesoul Vesoul Haute-Saone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vesoul vesoul/

Salon bien être ” Santé-Forme-Beauté et Plus ” Salle Alain Parisot 2023-03-11 was last modified: by Salon bien être ” Santé-Forme-Beauté et Plus ” Salle Alain Parisot Vesoul 11 mars 2023 27 Place Pierre Renet Salle Alain Parisot Vesoul Haute-Saone Haute-Saône Salle Alain Parisot Vesoul Vesoul, Haute-Saône

Vesoul Vesoul Haute-Saone