SALON BIEN-ÊTRE Saint-Dié-des-Vosges, 2 juillet 2022, Saint-Dié-des-Vosges. SALON BIEN-ÊTRE Rue du 11 Novembre Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges

2022-07-02 10:00:00 – 2022-07-02 18:00:00 Rue du 11 Novembre Espace François Mitterrand

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Espace zen, médecine douce, librairie, tourisme vert, bien s’alimenter, ateliers, conférences, rendez-vous immanquables, animations enfants, espaces extérieurs, food truck éco responsable.

Programme sur : https://saint-die.eu/images/09_ACTU/2022/05_mai/PROGRAMME_ZEN_BD.pdf +33 3 29 56 73 63 http://www.saintdie.eu/ Rue du 11 Novembre Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges

