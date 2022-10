SALON BIEN-ÊTRE PREMIÈRE ÉDITION, 15 octobre 2022, .

2022-10-15 10:00:00 – 2022-10-16 19:00:00

C’est une nouveauté à Bédarieux. Les samedi 15 et dimanche 16 octobre, la salle Léo Ferré abritera la toute première édition du Salon Bien-Être. Un projet porté par «Hypn’Ose & Bien-être », en partenariat avec la ville de Bédarieux et la participation de l’association Objectif image.

Géobiologie, médiumnité sophrologie, kinésithérapie, huiles essentielles, alimentation biologique, développement personnel, coaching énergétique, hypnothérapie… pas moins 28 exposants du bien-être occuperont l’espace pour présenter leurs disciplines et spécialités. Lors de ce salon, le public pourra ainsi s’informer, se renseigner mais aussi tester des méthodes alternatives et naturelles.

Outre les exposants et les professionnels de santé, des conférences et animations rythmeront le week-end. Quinze conférences sont programmées : auto guérison, hypnose, ondes scalaires… L’occasion pour le public d’en apprendre plus sur son corps et son esprit. De nombreux ateliers seront également proposés au fil des deux journées pour se ressourcer et découvrir des méthodes alternatives afin de prendre soin de sa santé physique et mentale : yoga, soins du visage, qi-gong, biodanza, relaxation…

Sur place, exposition de photos avec l’association «Objectif Image Bédarieux ».

Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite

