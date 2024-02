Salon Bien-Être Salle Arvest Pencran, samedi 9 mars 2024.

Salon Bien-Être Salle Arvest Pencran Finistère

Venez découvrir plus de 30 exposants, thérapeutes et artisans dans leurs différents domaines reiki, réflexologie, massage, art thérapie, shiatsu mais également lithothérapie, bougie, bijoux énergétique…. Et bien d’autres encore.

Conférences et ateliers tout au long du week-end.

Restauration sur place. .

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 19:00:00

Salle Arvest Le Bourg

Pencran 29800 Finistère Bretagne reikinatur@hotmail.com

