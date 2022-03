Salon Bien Être Fontvieille 2022 Fontvieille Fontvieille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fontvieille

Salon Bien Être Fontvieille 2022
Fontvieille, 7 mai 2022, Fontvieille.
Salle Polyvalente Chemin du Stade
Fontvieille

2022-05-07 10:00:00 – 2022-05-08 19:00:00

Salon du Bien être où vous pourrez rencontrer des énergéticiens, psychologues, masseurs …

fontvieille.associations@hotmail.com
+33 6 66 72 30 47

