Salon Bien être – Ethique et Digital 2022 Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe, 9 avril 2022, Nantes.

2022-04-09

Horaire : 09:00 18:00

Gratuit : non L’entrée est à 2€ ou un don pour féminité sans abri. Parmi les dons hygiène (petit format) : dentifrice, shampoing, savon, périodique… Attention : produits non entamés, non périmés. Carte blanche : entrée gratuite Tout Public

L’association Girlsworkeuses organise le salon bien être, éthique, et digital pour mettre en valeur les nouvelles thérapies bien être, l’écologie, le biologique, la bienveillance. Dans un espace de 350 m2, les Salons Mauduit accueillent un salon unique prônant le bien être pour nous, pour les autres, notre planète et le digital, faisant un lien cohérent entre la détente, l’environnement et ce que le numérique peut apporter dans ce vaste domaine. Une journée pour un retour au naturel et une réelle volonté de se détendre, par les techniques et la connaissance du corps, du cœur et de l’esprit. Des praticiens viendront nous faire partager leurs arts (yoga, Reikki, art thérapeute, naturopathe, sylvothérapeute, ainsi que des activités surprenantes, ateliers massage, expositions vente, produits locaux conférences…) Un salon bienveillant à l’égard des êtres vivants, notre planète, en présentant des matières et produits éthiques, éco conscients ainsi que des alternatives au habitudes de consommation. Des ateliers de sensibilisation au gaspillage, de fabrication de produits du quotidien, recyclage… Un partenariat avec féminité sans abris Une partie des bénéfices sera reversé à l’association qui lutte contre la précarité hygiénique et d’ailleurs nous inviterons exposants et visiteurs à faire un don nature, matériel (non obligatoire). Le concept : Un (ou 2) stand(s) par praticien / thérapeutes, vente, pub, prise de rendez-vous, partenariat 2 salons privés où pourront être pratiquées des démos en partage par tranche horaires 1 scène où une sélection d’exposants présenteront leur activité 1 exposition artiste Atelier pratique Possibilité de pratiquer démo plein air (condition à définir) Produits Bien être Défilé de vêtements labellisés, certifiés. Conférences thématiques. Un événement positif !

Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe adresse1} Nantes 44100

0751044845 https://bit.ly/bienetreetdigital